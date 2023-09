Erntedankerklärung zum Umgang mit Ressourcen / Rukwied Gute Ernten sind keine Selbstverständlichkeit

Berlin (ots) - (DBV) In einer gemeinsamen Erklärung zum Erntedank 2023 nehmen

der Deutsche LandFrauenverband (dlv), der Evangelische Dienst auf dem Lande in

der EKD (EDL), die Katholische Landvolkbewegung Deutschlands (KLB) und der

Deutsche Bauernverband (DBV) in diesem Jahr den verantwortungsvollen Umgang mit

Ressourcen in den Fokus.



"In Freude und Dankbarkeit begehen wir auch in diesem Jahr das Erntedankfest.

Die diesjährige Ernte war für uns Bauern wegen des wechselhaften Wetters eine

große Herausforderung. Auf Grund des Klimawandels sind gute Ernten längst keine

Selbstverständlichkeit mehr. Die Sicherung unserer Ernährung erfordert einen

bewussten Umgang mit unseren Ressourcen. Um eine zuverlässige Versorgung mit

hochwertigen, heimischen Lebensmitteln auch zukünftig zu gewährleisten, müssen

etwa Anpassungen an den Klimawandel getroffen und der immer noch viel zu starke

Flächenverbrauch gestoppt werden", so Bauernpräsident Joachim Rukwied.