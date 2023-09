5 Sterne im Green NCAP ORA FUNKY CAT erreicht neuen Bestwert in der Kategorie "Energy Efficiency" (FOTO)

Friedberg (ots) - Ich bin Dein ORA FUNKY CAT und bringe Dich als

vollelektrischer Wegbegleiter nicht nur sicher, sondern auch grüner und

sparsamer an Dein Ziel - dank effizientem und optimalem Leistungseinsatz. Denn

zukunftsweisende Mobilität bedeutet für mich, Verantwortung zu übernehmen - für

Dich und die Umwelt. Dies bestätigen auch die Experten des anspruchsvollen Green

NCAP 2023 mit einem neu gemessenen Bestwert bei der Analyse meines Ladevorgangs

und einem Ergebnis von 5 Sternen in der Gesamtbewertung.



Das Green NCAP, kurz für New Car Assessment Program, setzt sich als unabhängige

Initiative für die Entwicklung sauberer, energieeffizienter und möglichst

umweltfreundlicher Fahrzeuge ein. Dabei nehmen sie die gesetzlichen Vorgaben als

Grundlage ihrer Testverfahren und zeichnen die Fahrzeuge aus, die durch eine

überdurchschnittliche Performance in den Bereichen "Energy Efficiency", "Clean

Air" und "Greenhouse Gases" auffallen. In der Kategorie "Small Family Car" wurde

ich als ORA FUNKY CAT umfangreich getestet.