Branchenverband Für eine sichere Gasversorgung im Winter muss die LNG-Importinfrastruktur weiter ausgebaut werden (FOTO)

Berlin (ots) - Mit dem Beginn der Heizperiode am 1. Oktober rückt die Frage nach

der Gasversorgung wieder stärker in den Blickpunkt. Aktuell sind die Speicher zu

95,2 Prozent gefüllt (Stand 26. September). Die schnelle Füllung der Speicher in

diesem Jahr zeigt, dass der Markt funktioniert. Der Branchenverband Zukunft Gas

warnt allerdings davor, dass wir uns zu sehr in Sicherheit wiegen.



Im Winter decken die Speicher etwa zwei bis drei Monate den deutschen

Gasverbrauch. Dr. Timm Kehler, Vorstand von Zukunft Gas, erläutert: "Es gibt

weiterhin zahlreiche Risiken im Markt, die wir nicht unterschätzen dürfen: Die

Wetterlage, eine steigende Nachfrage in Asien, die Verfügbarkeit der

Importinfrastruktur oder auch der Einfluss russischer LNG-Lieferungen auf das

Geschehen auf den Weltmärkten. Diese könnten durchaus noch zu höheren Gaspreisen

im Winter führen." Auch die Händler erwarten höhere Gaspreise im Winter.