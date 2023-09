Die Batterien von Gotion High-Tech sind ab sofort "Made in Germany"

Göttingen, Deutschland (ots/PRNewswire) -



- Das erste Batterieprodukt der deutschen Produktionsbasis von Gotion rollte

offiziell vom Band und wurde damit offiziell "Made in Germany".

- Stephan Weil, Ministerpräsident des Landes Niedersachsen, und andere

chinesische und deutsche hochrangige Vertreter nahmen an der Veranstaltung

teil.

- Im gleichen Zeitraum wurden Kooperationsvereinbarungen mit BASF China, ABB,

Ebusco, Ficosa und anderen international bekannten Unternehmen unterzeichnet.



Am Morgen des 16. September wurde in Göttingen, einer berühmten

Universitätsstadt in Mitteldeutschland, das erste vor Ort produzierte

Batterieprodukt offiziell vom Band gerollt. Dies ist ein Meilenstein für die

erste europäische Batterieproduktions- und -betriebsbasis von Gotion High-tech

seit der offiziellen Gründung von Gotion Deutschland im vergangenen Jahr.

Stephan Weil, Ministerpräsident des Landes Niedersachsen, Cong Wu, Generalkonsul

von China in Hamburg, und andere Vetreter waren anwesend. Am selben Tag

unterzeichnete Gotion auch Kooperationsvereinbarungen mit BASF, ABB, Ebusco,

Ficosa und anderen international bekannten Unternehmen.