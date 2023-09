DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DocMorris auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat DocMorris auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Franken belassen. Die Online-Apotheke dürfte am 19. Oktober für das dritte Quartal eine weitere Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorquartal berichten, schrieb Analyst Jan Koch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gegenüber dem Vorjahr sollte es aber noch nicht zu einem Wachstum reichen./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2023 / 04:01 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,41 % und einem Kurs von 52,28EUR gehandelt.