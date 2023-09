"Neben der Stromwende brauchen wir jetzt die Molekülwende" / en2x-Jahresempfang

Berlin (ots) - Die bisherige Mineralölwirtschaft befindet sich hierzulande inder Transformation, um den Wandel hin zu einer klimaneutralen Energie- undRohstoffversorgung zu unterstützen. Doch zahlreiche Transformationsprojekte sindunter heutigen Marktbedingungen nicht wirtschaftlich realisierbar. Umsowichtiger ist es daher, dass die Politik mit passenden Rahmenbedingungen füreine Verbesserung des Investitionsklimas sorgt. Denn neben der Stromwende mussDeutschland jetzt auch eine Molekülwende in Gang bringen."Unsere Branche hat die Zeichen der Zeit erkannt und arbeitet daran, zunehmendklimaschonende Energieträger und Produkte für die Industrie, den Transport- undHauswärmesektor anzubieten", so Felix Faber, Vorstandvorsitzender en2x -Wirtschaftsverband Fuels und Energie, gestern in einer Gesprächsrunde mitMichael Kellner, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister fürWirtschaft und Klimaschutz, anlässlich des ersten en2x-Jahresempfangs. Dazugehörten beispielsweise Investitionen in fortschrittliche Biokraftstoffe underste Anlagen für CO2-neutralen Wasserstoff (H2). Insbesondere der Mittelstandengagiert sich auch für erste Power-to-X Pilot-Projekte, auch um eine Lösung fürden großen Fahrzeugbestand auf den Weg zu bringen. Hinzu komme der Aufbau vonLadeinfrastrukturen für E-Mobilität und H2, aber auch Investitionen inOffshore-Windkraft. Neben dem massiven Aus- und Umbau der Stromversorgung sindfür viele Anwendungen CO2-neutrale Moleküle erforderlich. Anders können dieKlimaziele nicht erreicht werden. "Zahlreiche Unternehmen sind bereits in denglobalen Handel mit und die Produktion von 'Low Carbon Fuels', das sind CO2-armeoder -neutrale Moleküle, involviert. Das ist auch deshalb wichtig, weil wirEnergie und Rohstoffe auch langfristig zu erheblichen Anteilen importierenmüssen", so Faber. Heute bezieht Deutschland rund 70 Prozent seiner Energie ausImporten.