"The Future of Fact Checking" Von KI-Spürhunden und Haltegriffen

Wien (ots) - APA-Konferenz: Angriffe auf Faktenchecks im Aufwind - KI als

Spürhund für problematische Inhalte - Pig: Qualitätsmedien als "sichere

Haltegriffe"



Fake News und Desinformation werden durch globale Probleme befeuert. Unabhängige

Medien rüsten ihre Faktencheckabteilungen auf, doch sehen sie sich zusehends mit

neuen Strategien und Attacken konfrontiert. Bei der Veranstaltung "The Future of

Fact Checking" traf sich die Branche auf Einladung der APA - Austria Presse

Agentur am Donnerstag in Wien, um sich über jüngste Entwicklungen auszutauschen.

Journalistin und TV-Moderatorin Susanne Schnabl, ORF, führte durch

Impulsvorträge und Panels.