WARBURG RESEARCH stuft SAP SE auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAP vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Die Stimmung für Softwarewerte sei durch negative Nachrichten aus der Branche angeknackst, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Erste Signale auf eine Verlangsamung der Nachfrage habe es bereits von Wettbewerbern gegeben. Bei SAP sei die Entwicklung des Cloud-Geschäfts weiterhin für die Aktie entscheidend, hier sieht der Experte aber kaum Potenzial für positive Überraschungen./tav/menVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2023 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAP Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,95 % und einem Kurs von 123,6EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Andreas Wolf

Analysiertes Unternehmen: SAP SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 115

Kursziel alt: 115

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m