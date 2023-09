Wirtschaft Ernährungsexperten raten von High-Protein-Produkten ab

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Proteinprodukte boomen in deutschen Supermärkten - doch Ernährungsexperten halten die meisten dieser Lebensmittel mit zugesetztem Eiweiß für überteuert und überflüssig. "In High-Protein-Produkten steckt oft viel Lebensmittelchemie", sagte Christian Niemeyer, Leiter des Deutschen Zusatzstoffmuseums in Hamburg, dem Nachrichten-Magazin "Der Spiegel".



"Zugesetzte Proteine und andere Zusätze können Allergien und Unverträglichkeiten auslösen." Hierzu gehöre etwa Weizeneiweiß, bekannter als Gluten. Mehr als eine Milliarde Euro pro Jahr geben Konsumenten in Deutschland für besonders eiweißhaltige Produkte wie Protein-Pudding, Protein-Toastbrötchen oder Protein-Bier aus, hat das Marktforschungsunternehmen Nielsen IQ für den "Spiegel" ermittelt.