JEFFERIES stuft Hellofresh auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,50 Euro belassen. Der Konkurrenzdruck werde mit der Übernahme von Blue Apron durch die Wonder Group nicht steigen, schrieb Analyst Sebastian Patulea am Freitag. Blue Apron sei im Vergleich zum deutschen Kochboxen-Anbieter Hellofresh einfach zu klein./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2023 / 08:09 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2023 / 08:09 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HelloFresh Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,79 % und einem Kurs von 28,42EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Sebastian Patulea

Analysiertes Unternehmen: Hellofresh

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 35,50

Kursziel alt: 35,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m