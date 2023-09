Vertrag über die Übernahme der wichtigsten Assets der Steuler Fliesengruppe GmbH durch Panariagroup unterzeichnet

Fiorano Modenese, Italien (ots/PRNewswire) - Panariagroup übernimmt das Werk

Leisnig und alle Marken der traditionsreichen deutschen Firmengruppe für

Keramikbeläge, das Vertriebsnetz sowie die Fertigwaren-Lagerbestände. Im Rahmen

der Vereinbarung übernimmt Panariagroup auch das Verwaltungspersonal und die

Mitarbeitenden anderer Abteilungen. Die Steuler Fliesengruppe erzielte 2022 in

Deutschland, Österreich, in den Niederlanden und in der Schweiz einen Umsatz in

Höhe von 136 Millionen Euro.



Emilio Mussini, Präsident von Panariagroup , erklärte dazu: " Die Übernahme

dieser Assets der Steuler Fliesengruppe erfolgt aufgrund unserer strategischen

Entscheidung für den Ausbau unserer Präsenz am deutschen Markt. Wir arbeiten

seit langem gut mit der traditionsreichen Fliesengruppe zusammen und wollen die

Marken Steuler, Grohn, Kerateam und Nordceram nicht nur fortführen, sondern

diese auch am internationalen Markt noch weiter stärken. Der Vorgang entspricht

unseren auf einem soliden Businessplan basieren Wachstumszielen, die wir durch

den Ausbau des Werks Leisnig, die Förderung der übernommenen Ressourcen sowie

durch direkte Einbeziehung der örtlichen Lieferanten und Partner umzusetzen

beabsichtigen."