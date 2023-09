Lauterbach will mehr ambulante Behandlungen von Kindern an Kliniken

BERLIN (dpa-AFX) - Kinder und Jugendliche mit schweren oder seltenen Krankheiten sollen künftig öfter ambulant im Krankenhaus behandelt werden können. Auch Versorgungslücken in Regionen mit zu wenig Kinderarztpraxen sollen so ausgeglichen werden. Entsprechende Reformvorschläge einer Regierungskommission stellte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Freitag in Berlin vor.

Dazu sollen den Vorschlägen zufolge eigene Institutsambulanzen für Kinder und Jugendliche eingerichtet werden. Bereits heute gibt es in den gut 300 Kinderkliniken rund 900 sogenannte persönliche Ermächtigungen, durch die die Medizinerinnen und Mediziner die jungen Patienten ambulant ohne Aufnahme ins Krankenhaus behandeln können, wie der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Jörg Dötsch, mitteilte. Doch bei Urlaub oder Krankheit sei dann niemand da. "Das ist ein Riesenproblem", sagte Dötsch. Lediglich in Universitätskliniken könnten Eltern ihre Kinder schon jetzt regulär ambulant behandeln lassen.