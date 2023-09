Bis zu 40 Prozent produktiver Beim Güterumschlag auf die Schiene zeigen autonome Lkw großes Potenzial

Idstein (ots)



- ANITA-Projektziele erreicht: Entwicklung, digitale Integration und Praxistests

eines autonomen Lkw im Containerumschlag von DB IS-Depot und DUSS-Terminal in

Ulm erfolgreich

- ANITA-Praxistestfahrten zeigen Potenzial für bis zu 40 Prozent Effizienzgewinn

und erhöhte Prozessstabilität

- ANITA liefert übertragbare Erkenntnisse für die künftige Integration autonomer

Lkw in die Prozesse von Logistikhubs und fahrerlose Lkw-Verkehre zwischen

Logistikknote



MAN Truck & Bus, Deutsche Bahn, Hochschule Fresenius und Götting KG haben

gemeinsam wegweisende Forschungsergebnisse beim Einsatz eines autonomen Lkw in

der Container-Logistik erzielt. Im Rahmen des Forschungsprojekts "Autonome

Innovation im Terminal Ablauf" (ANITA) zeigten sie erfolgreich, wie

selbstfahrende Lkw mit der passenden Einbindung in die Infrastruktur den

kombinierten Güterverkehr auf Straße und Schiene zukünftig leistungsfähiger,

planbarer und zugleich flexibler machen können.