JEFFERIES stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sartorius Stedim Biotech nach Rückmeldungen von Investoren und Branchenexperten auf "Buy" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Anleger bewerteten die langfristige Strategie und die Marktpositionierung des Biotech-Unternehmens positiv, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf kurze Sicht aber zögerten die Investoren, von einem Wendepunkt auszugehen. Sie hielten die Unternehmensprognosen für 2025 ohne Fusionen und Übernahmen für unerreichbar./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2023 / 08:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2023 / 08:52 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Stedim Biotech Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,21 % und einem Kurs von 226,3EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Vane-Tempest

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Stedim Biotech

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 310

Kursziel alt: 310

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m