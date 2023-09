FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag nach deutlichen Kursverlusten im Verlauf der Woche stabilisiert. Zeitweise stieg die Gemeinschaftswährung über 1,06 US-Dollar, nachdem sie zur Wochenmitte noch bis auf 1,0488 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Januar gefallen war. Am Nachmittag wurde der Euro bei 1,0573 Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0594 (Donnerstag: 1,0539) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9439 (0,9488) Euro.

Am Markt wurde die Kursentwicklung mit einer leichten Dollar-Schwäche begründet. Die bessere Stimmung an den Aktienmärkten dämpfte die Nachfrage nach der als vergleichsweise sicher geltenden US-Währung. Am Nachmittag wurde der Dollar allerdings durch US-Konjunkturdaten gestützt. Im September waren die privaten Einkommen und die Konsumausgaben der US-Bürger gestiegen. Zudem war die Konsumlaune im September besser als erwartet ausgefallen.