Seite 2 ► Seite 1 von 2

Linz/Oberösterreich (ots) - Oberösterreichs Tourismus nimmt mit Filmpremiere undKampagnenstart Kurs auf das Super-Kulturjahr 2024Drei Monate vor dem Auftakt des Super-Kulturjahres 2024 startet OberösterreichTourismus zum ersten Mal in seiner Geschichte einen ausschließlichkultur-touristischen Kommunikationsschwerpunkt. Eine Allianz aus Tourismus undKulturinstitutionen tritt gemeinsam an, das heimische Kulturangebot insRampenlicht zu rücken. Mit der Schubkraft der internationalen Aufmerksamkeit fürdie Kulturhighlights des kommenden Jahres soll sich Oberösterreich langfristigals Kultur-Reiseziel etablieren. "ALLE ALLE! KULTUR - LAUT. ECHT. VERBINDEND"ist die Botschaft, mit der die bunte Vielfalt der Kultur in Oberösterreich aufden Punkt gebracht wird - visualisiert in einem zweieinhalb Minuten langenKampagnen-Video (https://go.ots.at/KV3i6e0v) .Dabei tritt eine Reihe von Kulturschaffenden, Musiker:innen, Künstler:innen undVereinen auf, die das kulturelle Leben des Landes maßgeblich mitgestalten."Turbo Folk" und TikTok-Star Fazlija ist ebenso zu sehen wie Eva Moser von denPramtaler Plattlermädls, die St. Florianer Sängerknaben, Schauspieler PhilippHochmair, Sängerin Ina Regen, die Band folkshilfe, das Bruckner Orchester Linz,die Goldhauben oder Karikaturist Gerhard Haderer. Insgesamt sind in dem Clip 22Kulturbotschafter:innen zu sehen.Das Super-Kulturjahr 2024Mit "Anton Bruckner 2024" und "Bad Ischl Salzkammgut Kulturhauptstadt Europas2024" stehen im kommenden Jahr zwei kulturelle Leuchttürme auf dem Programm, diegroßes Echo im In- und Ausland erzeugen werden. Doch es sind weitere Jubiläen,die dieses Jahr zum Super-Kulturjahr wachsen lassen. So begeht der Wolfgangseeden 1.100. Geburtstag seines "Namenspatrons". Gleichzeitig feiert der LinzerMariendom sein 100jähriges Bestehen. Seit 50 Jahren bereichert das Brucknerhausdas kulturelle Leben der Landeshauptstadt und seit 40 Jahren der Posthof.Weltweiter Wachstumsmarkt KulturtourismusAuch abseits dieser besonderen Ereignisse ist Oberösterreichs Kulturangebotbunter denn je. Und es trifft auf eine weltweit wachsende Nachfrage imKulturtourismus. So schätzt etwa die UNESCO, dass rund 40 Prozent des weltweitenTourismus dem Kulturtourismus zuzurechnen sind. Und das bei positiverWachstumsprognose. Speziell für Oberösterreichs Urlaubsgäste spielt die Kultureine wichtige Rolle bei der Urlaubsentscheidung: Laut Gästebefragung TourismusMonitor Austria (2022) sind für 21 Prozent der Gäste Sehenswürdigkeiten undKulturangebot ein wichtiges Motiv für die Urlaubsentscheidung.Enge Kooperation von Kultur und Tourismus