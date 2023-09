STRALSUND (dpa-AFX) - Grünes Licht für die Baggerschiffe: Das Bergamt Stralsund hat am Freitag auch für den zweiten Seeabschnitt der Anbindungsleitung für das umstrittene Rügener Flüssigerdgas (LNG)-Terminal die Vorarbeiten genehmigt. Im Rahmen eines vorzeitigen Baubeginns dürfen laut einer Mitteilung der Rohrgraben ausgebaggert und der Aushub auf dafür vorgesehenen Flächen gelagert werden. Es handelt sich nicht um die Genehmigung der eigentlichen Verlegearbeiten.

Der zweite Seeabschnitt führt von der Küste vor Südost-Rügen bis nach Mukran weiter nördlich, wo das Terminal entstehen soll. Es geht um etwa die Hälfte der rund 50 Kilometer langen Leitung. Sie soll das in Mukran per Schiff angelieferte Flüssigerdgas, das dort regasifiziert werden soll, bis zum Gasleitungsknotenpunkt in Lubmin transportieren, von wo aus es weiter im Netz verteilt werden soll.