CO2-freie Tiefengeothermie in Hannover enercity und Eavor schließen Wärmeliefervertrag (FOTO)

Hannover (ots) -



- 30 MW regenerative grundlastfähige Geothermie-Leistung

- 250 Millionen Kilowattstunden klimafreundliche Wärme für rund 20.000 Wohnungen

- enercity-CEO Dr. Zapreva: "Erste großstädtische Erdwärmegewinnung dieser Art."

- Eavor-Chef Mölk: "Entscheidender Schritt für die Wärmewende in Hannover."



Ein neuer Meilenstein für die Wärmewende in Hannover: enercity und Eavor haben

am Freitag (29. September) in Hannover den Wärmeliefervertrag zu einem

Geothermieprojekt abgeschlossen. Bis zu 30 MW regenerative und grundlastfähige

Geothermie-Leistung wird ab 2026 für das Fernwärmenetz Hannover jährlich zur

Verfügung stehen. Erdwärme wird damit bei der klimafreundlichen Wärmeversorgung

Hannovers künftig eine zentrale Rolle spielen. Geothermie kann unabhängig von

Wettereinflüssen zur Wärmeerzeugung genutzt werden. Die Unternehmen nutzen dafür

die "Eavor LoopTM"-Technologie, die Wärme zutage fördert, indem ein Medium in

einem geschlossenen Kreislauf durch viele Kilometer gebohrte Rohrleitungen in

rund 3.000 Metern Tiefe geführt wird.