NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Freitag weiter auf Erholungskurs. Wirtschaftsdaten stützten die Indizes, weil sie keine zusätzlichen Erwartungen an weitere Zinserhöhungen aufkommen ließen.

Neue Daten zu den Konsumausgaben und den Einkommen der US-Anleger sowie zum Preisauftrieb in den USA halfen den Kursen weiter auf die Beine. So verringerte sich im August der Preisauftrieb - gemessen an der für die Fed besonders relevanten PCE-Kernrate. Zudem fiel das Geschäftsklima in der Region Chicago im September schlechter aus als erwartet. Die immer näher rückende mögliche Stilllegung der Regierungsgeschäfte in den USA wegen der anhaltenden Haushaltsverhandlungen schreckt die Marktteilnehmer indes offenbar kaum noch.

Unternehmensnachrichten waren am Freitag geprägt von Nike . Die Aktien reagierten mit einem Kurssprung von zuletzt noch sechseinhalb Prozent auf die jüngsten Geschäftszahlen. Der Sportartikelhersteller habe im ersten Geschäftsquartal bei weitem nicht so schlecht wie befürchtet abgeschnitten, kommentierte Jefferies-Analyst James Grzinic die Zahlen. Dazu habe Nike mit dem Umsatzausblick auf das laufende Quartal positiv überrascht, ergänzte Gabriella Carbone von der Deutschen Bank.

Von den Nike-Zahlen profitierten am Freitag auch andere US-Sportartikelhersteller: Under Armour gewannen mehr als vier Prozent und Foot Locker fast drei Prozent.

Auffällig waren im Dow mit ähnlich hohem Kursgewinn wie Nike auch die Papiere der Apothekenkette Walgreens . Der Konzern will Kreisen zufolge den früheren Cigna-Chef Tim Wentworth zum Vorstandschef berufen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen berichtete.

Unter den Techwerten im Dow waren Intel , Salesforce , Microsoft und Apple mit Kursgewinnen von jeweils mehr als ein Prozent gefragt./ajx/he