Mit Blick auf die Branchentafel konnten Bankaktien zulegen. Raiffeisen Bank International kletterten mit einem Plus von 4,9 Prozent an die Spitze der Gewinner im Marktsegment Prime Market. Bawag (plus 1,3 Prozent) und Erste Group (plus 0,8 Prozent) waren ebenfalls gefragt. Auch Immobilienwerte zeigten sich fester. S Immo gewannen 3,9 Prozent dazu, bei CA Immo ging es um 1,6 Prozent nach oben und Immofinanz verbesserten sich um 0,9 Prozent.

Die Meldungslage zu Wiener Werten war vor dem Wochenende mager, eine Analystenstimme kam am Nachmittag zur Vienna Insurance Group. Die Analysten von Raiffeisen Research haben demnach ihr Anlagevotum "Hold" und das 12-Monatskursziel von 28,0 Euro für die Aktien des Versicherers bestätigt. Die Titel schlossen mit einem Kursplus von 3,3 Prozent auf 26,40 Euro. Papiere des Branchenkollegen Uniqa legten 0,4 Prozent zu.

Die Kernrate für die Eurozone, in der die schwankungsanfälligen Energie- und Lebensmittelpreise sowie Alkohol und Tabak ausgeklammert sind, sank im September auf 4,5 Prozent nach einem August-Wert von 5,3 Prozent. Damit liegt die Inflation immer noch deutlich über dem Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB) von 2,0 Prozent.

Ask 0,24

Ask 0,24

Ask 0,22

Ask 0,22

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat die Sitzung am Freitag mit Kursgewinnen beendet und damit den dritten Gewinntag in Serie verbucht. Der österreichische Leitindex ATX gab zwar in den letzten beiden Handelsstunden einen Teil seiner Verlaufsgewinne wieder ab, ging aber dennoch um solide 0,52 Prozent fester auf 3168,13 Punkten ins Wochenende. Der breiter gefasste ATX Prime verbuchte ein Plus von 0,39 Prozent auf 1596,65 Zähler.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer