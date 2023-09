PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Freitag nach den jüngsten Verlusten überwiegend Zuwächse verbucht. Deutlich nach oben ging es vor allem in Warschau, während der Aktienmarkt in Moskau Kursverluste verzeichnete. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es einen positiven Wochenausklang.

An der Prager Börse legte der PX um 0,62 Prozent auf 1349,32 Punkte zu, nachdem am Donnerstag in Tschechien feiertagsbedingt keine Aktien gehandelt worden waren. Unter den Schwergewichten gewannen Erste Group 2,7 Prozent. Die Papiere von Moneta Money gaben um 0,8 Prozent nach. Philip Morris schlossen mit einem Minus von 1,4 Prozent. Der Nettogewinn des Zigarettenherstellers war im Halbjahr um fast zehn Prozent zurückgegangen.