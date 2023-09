Die Daten zur Inflation in den USA (PCE) und der Eurozone waren niedriger als erwartet - die US-Aktienmärkte zeigten eine Rally, die dann jedoch stoppte. Aber warum? Dafür gibt es vermutlich zwei Gründe: fundamental und markttechnische Gründe! Fundamental: Die US-PCE-Daten zur Inflation stammen aus dem August und werden nichts an der hawkishen Haltung der Fed ändern, weil im September die Teuerung weiter gegangen sein dürfte (Ölpreis-Anstieg). Hinzu kommt die Markttechnik: die Vermutung ist, dass JP Morgan versucht, seine Put-Positionen unter der Marke von 4300 Punkten "ins Geld" zu bringen. Unterdessen ist der government shutdown in den USA wohl kaum mehr zu vermeiden, während die Streiks der Autogewerkschaften sich ab heute ausweiten werden (inflationär)..

Hinweise aus Video: