First Phosphate erhält von der Export-Import Bank of the United States (EXIM) eine Interessensbekundung im Wert von bis zu 170 Millionen USD

Saguenay, Quebec – (29. September 2023) / IRW-Press / First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (CSE PHOS) (OTC Pink: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass es am 26. September 2023 von der Export-Import Bank of the United States („EXIM“) eine Interessensbekundung (Letter of Interest/die „LOI“) erhalten hat, in dem EXIM erklärt, dass es in der Lage sein würde, dem Unternehmen Finanzierungen in Höhe von bis zu 170.000.000,00 USD zu gewähren.

Die LOI unterstützt die Beschaffung von US-Waren und -Dienstleistungen durch First Phosphate in Kanada und ist für eine maximale Rückzahlungsfrist von 10 Jahren berechtigt und läuft am 14. Oktober 2024 ab.

Darüber hinaus kann die Transaktion für eine besondere Berücksichtigung gemäß Section 402 der Neu-Bevollmächtigung von 2019 (P.L. 116-94) von EXIM in Betracht kommen, die EXIM anweist, Maßnahmen zu ergreifen, um die wettbewerblichen Auswirkungen der von der Volksrepublik China und anderen betroffenen Ländern gewährten Ausfuhrunterstützung für Chancen wie diese zu minimieren und/oder die komparative Führungsposition der USA in den Transformational Export Areas unter EXIMs China and Transformational Exports Program („CTEP“) voranzutreiben.

„First Phosphate hat sich zum Ziel gesetzt, eine strategische Reserve an gereinigter Phosphorsäure (Purified Phosphoric Acid/‚PPA‘) zu schaffen, um die Entwicklung der Lithium-Eisenphosphat-(‚LFP‘)-Batterieindustrie in Nordamerika zu fördern“, sagte CEO John Passalacqua. „Wir danken der EXIM-Bank und den politischen Entscheidungsträgern in den USA für ihren Beitrag am Aufbau einer starken nordamerikanischen LFP-Batterie-Lieferkette. Wir fühlen uns durch den Erhalt der LOI geehrt und freuen uns darauf, unsere Investitionsgüter und Dienstleistungen in Amerika durch Unterstützung von EXIM zu erwerben. Der Zugang zu dieser stabilen, staatlich unterstützten Finanzierung ermöglicht uns, unsere Projekte umsichtig auszubauen und gleichzeitig den Umfang der Kapitalverwässerung für unsere Aktionäre zu begrenzen.“