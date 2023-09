Caravan Energy gibt die Ernennung von Reagan Glazier zum CEO und Direktor bekannt

Vancouver, British Columbia, 29. September 2023 / IRW-Press / Caravan Energy Corporation (CSE: CNRG) („Caravan“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Reagan Glazier mit sofortiger Wirkung zum Chief Executive Officer und Director des Unternehmens ernannt wurde.

Herr Glazier verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Bereich der Mineralexploration und ist Mitglied des Board of Directors einer Reihe von börsennotierten Mineralexplorationsunternehmen. Als Explorationsmanager bei Surge Copper Corp. beaufsichtigte er große Bohrkampagnen und andere Kupfer-Gold-Explorationsaktivitäten im Norden von British Columbia. Herr Glazier ist Direktor von Freegold Ventures Limited, einem börsennotierten Unternehmen, das der Goldexploration in Alaska nachgeht. Herr Glazier ist außerdem Direktor des kanadischen Explorationsunternehmens Starr Peak Mining Ltd. Herr Glazier erwarb einen Bachelor of Science in Geologie an der University of Calgary.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass Herr Glazier der Verkäufer der Seltenerdmetall-(TREO)-Konzessionsgebiete in der Nähe von Prince George (British Columbia) ist, die insgesamt 5 Mineralclaims mit einer Gesamtfläche von 6.449 Hektar umfassen. Das Unternehmen hat zugestimmt, als Gegenleistung für den Erwerb ein Entgelt von 50.000 $ in bar sowie 100.000 Stammaktien (jeweils eine „Gegenleistungsaktie“) zu zahlen und eine 2%ige NSR-Lizenzgebühr (Net Smelter Return Royalty) zu gewähren (vorbehaltlich des Rechts des Unternehmens, 50 % der NSR-Lizenzgebühr für 1.000.000 $ zurückzukaufen) (die „Akquisition“). Der Abschluss der Akquisition unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen.

Das Unternehmen weist ferner darauf hin, dass die Akquisition, falls und sobald sie abgeschlossen wird, aufgrund der Ernennung von Herrn Glazier zum Chief Executive Officer und Direktor eine „Related Party Transaction“ (Transaktion mit einer verbundenen Partei) im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61-101“) darstellt. Die Akquisition ist aufgrund der in Abschnitt 5.5(b) enthaltenen Ausnahmeregelung von der Bewertungsanforderung gemäß MI 61-101 befreit, da die Stammaktien des Unternehmens nicht an einem darin festgelegten Markt notiert sind, bzw. aufgrund der in Abschnitt 5.7(a) von MI 61-101 enthaltenen Ausnahmeregelung von der Anforderung betreffend die Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre befreit, da der faire Marktwert der Gegenleistung, die im Rahmen der Akquisition auszugeben ist, nicht 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigt.