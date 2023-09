NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Freitag Kursgewinne verzeichnet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,20 Prozent auf 108,08 Punkte. Zehnjährige Treasuries rentierten mit 4,57 Prozent. Die Rendite hat sich damit etwas von ihrem jüngsten Höchststand entfernt. Mit 4,69 Prozent war in dieser Woche der höchste Stand seit 16 Jahren erreicht worden.

Getrieben wird die Entwicklung an den Kapitalmärkten nach wie vor von der Geldpolitik. Im Wochenverlauf hatten Äußerungen mehrerer ranghoher Notenbanker auf die Möglichkeit zusätzlicher Zinsanhebungen hingedeutet, was die Kapitalmarktzinsen deutlich steigen ließ.

Jüngste Bemerkungen aus den Reihen der US-Notenbank Fed haben der Rally aber etwas den Wind aus den Segeln genommen. So sagte der regionale Fed-Chef aus Richmond, Thomas Barkin, es sei gegenwärtig zu früh für eine Einschätzung, ob eine weitere Straffung erforderlich sei.

Neue Konjunkturdaten bewegten die Anleihekurse nicht nennenswert. Im August stiegen etwa die Einkommen und Ausgaben der Verbraucher an, während sich der Preisauftrieb - gemessen an der für die Fed besonders relevanten PCE-Kernrate - verringerte./bgf/jkr/men/ajx/he