PTI sichert sich länderübergreifende Transaktion in Höhe von 1,2 Milliarden Euro

NEW YORK, 29. September 2023 /PRNewswire/ -- Phoenix Tower International, LLC („PTI"), gab heute über seine spanische Tochtergesellschaft (PTI Iberica V, S.A.) bekannt, dass es eine neue vorrangige Kreditfazilität in Höhe von 1,2 Milliarden Euro in Europa abgeschlossen hat, um seine bestehenden Kredite zu konsolidieren und erhebliche zusätzliche Kapazitäten zur Unterstützung des weiteren Wachstums sowohl in bestehenden als auch neuen Märkten in Europa bereitzustellen.

Die Transaktion umfasste die folgenden vorrangig besicherten Fazilitäten: (i) ein Laufzeitdarlehen in Höhe von 700 Mio. €, (ii) ein verzögertes Laufzeitdarlehen in Höhe von 400 Mio. €, (iii) eine revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 50 Mio. € und (iv) eine Schuldendienst-Reservefazilität in Höhe von 50 Mio. €, die alle im September 2030 (7 Jahre) fällig werden. Die Erlöse aus den Fazilitäten werden für folgende Zwecke verwendet: (i) zur Rückzahlung bestehender Schulden einschließlich der damit verbundenen Gebühren und Kosten, (ii) zur Finanzierung von Investitionsausgaben und Akquisitionen, einschließlich des kürzlich erfolgten Erwerbs des französischen Portfolios von Funktürmen von Cellnex (1.226 Standorte, die SFR hosten), und (iii) zur Finanzierung von Betriebskapitalanforderungen.