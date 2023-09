NEU-TAIPEH, 30. September 2023 /PRNewswire/ -- Possmei, eine renommierte taiwanesische Bubble-Tea-Marke, kündigt stolz seine Rückkehr zur Anuga an, der weltweit wichtigsten Messe für Lebensmittel und Getränke. Die Anuga 2023 findet vom 7. bis 11. Oktober 2023 in Köln, Deutschland, statt, und markiert das Comeback von Possmei nach einer vierjährigen Pause.

In einer Zeit, in der der Absatz von Bubble Tea in der Europäischen Union (EU) und in Deutschland sprunghaft ansteigt, lädt Possmei Kunden und potenzielle Partner ein, sein vielfältiges Produktangebot auf der Anuga 2023 zu entdecken. Das Ziel der Marke ist einfach und dennoch tiefgreifend: die sich entwickelnden Vorlieben der Bubble-Tea-Liebhaber zu verstehen und konsequent innovative und köstliche Produkte anzubieten.

Ausweitung der Präsenz in Europa und darüber hinaus

Die Nachfrage nach Bubble Tea ist exponentiell gestiegen, und Prognosen deuten auf ein anhaltendes Wachstum auf 1226,22 Millionen USD von 2022 bis 2027 hin. Possmei hatte schon früh die Expansion nach Europa im Visier, exportierte seine Materialien bereits 2010 und gründete 2013 seinen europäischen Hauptsitz in Hamburg, Deutschland. Heute gewährleistet Possmei EU als Generalvertriebspartner für Possmei-Produkte die lokale Betreuung europäischer Kunden, die professionelle Beratung, Schulung und Versorgung mit Bubble Milk Tea benötigen.

„Als Vorreiter bei der Einführung von authentischem taiwanesischem Bubble Tea auf dem europäischen Markt haben wir aus erster Hand den wachsenden Appetit und das Potential für dieses köstliche Getränk erlebt. Unser beeindruckendes Wachstum in den letzten drei Jahren, in denen wir unseren Umsatz verdoppelt und unser Partnernetz in Europa ausgebaut haben, bestätigt unser Engagement, unseren europäischen Kunden die wahre Essenz von Bubble Tea zu liefern. Es geht nicht nur um das Wachstum, sondern auch um die Liebe und Leidenschaft für Bubble Tea, die sich unsere europäischen Freunde zu eigen gemacht haben. Wir freuen uns darauf, auf der Anuga zu sein und unsere wertvollen Kunden und Partner zu treffen", bemerkte Mei-Li Chen, CEO von Possmei.