Wirtschaft Chef der größten Stadtwerke erwartet Dominanz der Wärmepumpe

München (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem finalen Beschluss des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) im Bundesrat erwartet der Chef der größten deutschen Stadtwerke, Florian Bieberbach in München, dass sich in ländlichen Regionen künftig Wärmepumpen durchsetzen werden. In großen Städten fehlten hingegen häufig die Voraussetzungen für die Installation dieser Heizungen.



"In kleinen Kommunen wird es ganz bestimmt keine flächendeckende Fernwärme geben. Dort kommen die Wärmepumpen zum Zug oder bestenfalls kleine Wärmenetze etwa für eine Schule und die umliegenden Wohnhäuser", sagte Bieberbach dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Grundlegend anders sei die Situation in Metropolen.