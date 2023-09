AVASK und KATA bringen eine bahnbrechende End-to-End-Lösung für das Omni-Channel Supply Chain Management auf den Markt

Während herkömmliche Lösungen sich mit Aspekten der Lieferkette befassen, z. B. der Logistik oder der Lieferung auf der letzten Meile, umfasst die Lösung von AVASK und KATA die Abholung der Waren von den Herstellern, den Versand nach Übersee zum Zielhafen, die Einfuhr der Waren (einschließlich aller Zollabfertigungen) bis hin zur Lieferung auf der letzten Meile an ein 3PL- oder Marktplatz-Fulfillment-Center, z. B. Amazon FBA.

LONDON, 29. September 2023 /PRNewswire/ -- Heute kündigte AVASK Accounting & Business Consultants Ltd. in Zusammenarbeit mit KATA Global Logistics Ltd. ihre neue Omni-Channel End-to-End Supply Chain Management Lösung an. Diese innovative Lösung ermöglicht es E-Commerce-Unternehmern, Produkte zuverlässig von ihrem Hersteller zu den Marktplätzen und Fulfillment-Häusern zu transportieren, eine vereinfachte Lieferkette zu schaffen und die Einhaltung lokaler Steuervorschriften zu gewährleisten.

Die AVASK- und KATA-Lösung verwaltet auch die fachkundige Beratung und Unterstützung für das Unternehmen und macht die Reise so kosten- und steuereffizient wie möglich. AVASK kümmert sich auch um alle steuerlichen Belange bei der Einfuhr von Waren, einschließlich Regelungen zum Aufschub der Einfuhrumsatzsteuer, Umsatzsteuererklärungen, Fernabsatz in der EU und die neuen Anforderungen an die Umweltverträglichkeit (Eco-Compliance Requirements – EPR) innerhalb der EU.

Omni-Channel-Fulfillment-Lösungen

Das Unternehmen hat die Popularität des Omni-Channel-Verkaufs erkannt und bietet mit seiner Lösung eine beispiellose Flexibilität. Mit mehr als 50 verfügbaren Marktplätzen in der EU sind Verkäufer im elektronischen Handel auf Diversifizierung bedacht, um Risiken zu mindern. Im Gegensatz zu anderen Lösungen mit Einschränkungen bieten AVASK und KATA einen offenen Ansatz.

Mark Houghton, Director of Customs and International Cross Border Logistics bei KATA, sagte: „In dieser sich wandelnden Umgebung ist es für Unternehmen von größter Bedeutung, bei der globalen Compliance führend zu sein und ein nahtloses, technikgestütztes Produkt anzustreben.

„Durch die Zusammenarbeit mit Pionieren wie AVASK und KATA bietet sich die einmalige Gelegenheit, das komplizierte Labyrinth aus lokalen Steuern, Zöllen, Einführerdokumenten, EPR und lokaler Regierungsbürokratie zu überwinden. Genau dort glänzen AVASK und KATA am stärksten."

Globale Reichweite – lokale Unterstützung

Auf der Grundlage umfangreicher Kundenbefragungen haben AVASK und KATA erkannt, dass lokale Unterstützung zur Überwindung von Lokalisierungsbarrieren im grenzüberschreitenden Handel bevorzugt wird. Ihre Experten befinden sich an strategischen Standorten in den USA, im Vereinigten Königreich und in wichtigen Amazon-Fulfillment-Ländern wie den Niederlanden und China.

Diese globale Unterstützung kommt zu unserem AEO-Status in der EU hinzu, der AVASK vor kurzem gewährt wurde und der es uns ermöglicht, Waren in jedem Hafen innerhalb der EU abzufertigen. Die auf den elektronischen Handel spezialisierten Berater bieten präzise Anleitungen, die es den Kunden ermöglichen, maximale Kosteneinsparungen zu erzielen, einschließlich Regelungen für den Aufschub der Einfuhrumsatzsteuer und Lösungen für die Zolllagerhaltung.

Dr. Angelos Katsaris, Professional Services Director bei AVASK, sagte: „KATA wurde gegründet, um die Schmerzpunkte von Verkäufern während des Brexit zu adressieren. 18 Monate später ist KATA ein Teil der AVASK Group und vervollständigt unsere globale Compliance-Vision.

Auf die Frage nach der Zukunft von AVASK antwortete Dr. Katsaris: „AVASK strebt eine kontinuierliche Erweiterung unserer Dienstleistungen an, um den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden. Ab 2024 werden wir auf strategischen Akquisitionen im ganzen E-Commerce-Ökosystem aufbauen."

Echte Kosteneinsparungen

Mit Vorzugspreisen durch ihre globalen Versand- und Logistikpartner sowie ihren preisgekrönten E-Commerce-Buchhaltungs- und Steuereinhaltungsdiensten bietet die End-to-End-Lösung von AVASK und KATA einen optimierten Ansatz, der es Verkäufern ermöglicht, ihre Kosten zu senken, ihren Verwaltungsaufwand zu verringern und mit Zuversicht grenzüberschreitend zu handeln.

Weitere Einzelheiten finden Sie auf: www.avaskgroup.com/news

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2235284/AVASK_KATA.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2235283/AVASK_Logo.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2235282/KATA_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/avask-und-kata-bringen-eine-bahnbrechende-end-to-end-losung-fur-das-omni-channel-supply-chain-management-auf-den-markt-301943573.html