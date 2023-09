TECPETROL FORDERT DIE AKTIONÄRE VON ALPHA LITHIUM AUF, NACH POSITIVER EMPFEHLUNG DES VORSTANDS VON ALPHA BALDMÖGLICHST EIN ANGEBOT ABZUGEBEN, BEVOR DIE ANGEBOTSFRIST AM 3. OKTOBER 2023 ENDET

Alpha Lithium hat die Empfehlung seines Vorstands bekannt gegeben, das Angebot von Tecpetrol zum Anteilskauf von Alpha Lithium zu einem Preis von 1,48 C$ pro Aktie zu akzeptieren

Handeln Sie unverzüglich – Alpha-Aktionäre müssen ihre Aktien vor Ablauf der Frist am Dienstag, den 3. Oktober 2023 um 17:00 Uhr andienen

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie die Laurel Hill Advisory Group unter +1-877-452-7184 oder per E-Mail an assistance@laurelhill.com

TORONTO, 30. September 2023 /PRNewswire/ -- Am 28. September 2023 gab die Alpha Lithium Corporation („Alpha" oder das „Unternehmen") bekannt, dass ihr Vorstand auf der Grundlage der einstimmigen Empfehlung des Sonderausschusses unabhängiger Direktoren und einer positiven Fairness Opinion der PI Financial Corp. den Aktionären von Alpha geraten hat, das verbesserte Angebot von Tecpetrol Investments S.L. („Tecpetrol"), alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Alpha zu einem Preis von 1,48 C$ pro Aktie in bar zu erwerben (das „Angebot"), anzunehmen. Tecpetrol begrüßt die Entscheidung des Vorstands und fordert Alpha-Aktionäre auf, ihre Alpha-Aktien schnellstmöglich anzudienen, um eine beträchtliche Prämie für ihre Aktien zu erzielen. Alle Aktien müssen vor 17:00 Uhr (Ortszeit Vancouver) am 3. Oktober 2023 eingereicht werden. Wir weisen darauf hin, dass für Aktionäre, die einen Makler beauftragt haben, die Frist früher abläuft, und raten ihnen, ihr Angebot umgehend abzugeben.

Handeln Sie unverzüglich – geben Sie Ihr Gebot noch heute ab

Es ist eine unverzichtbare Bedingung des Angebots, dass im Rahmen des Angebots mehr als 50 % der ausstehenden Alpha-Aktien gültig eingereicht werden, mit Ausnahme von Alpha-Aktien, die sich im Besitz von Tecpetrol und seinen gemeinsamen Akteuren befinden. Wenn diese gesetzlich vorgeschriebene Mindestandienungsbedingung nicht bis zum Ablauf der Frist um 17:00 Uhr (Ortszeit Vancouver) am 3. Oktober 2023 erfüllt ist, wird Tecpetrol keine Alpha-Aktien erwerben und Alpha-Aktionäre können nicht an dem Angebot teilnehmen. Dementsprechend werden die Aktionäre von Alpha aufgefordert, ihre Aktien im Rahmen des Angebots unverzüglich vor Ablauf der Frist anzudienen, da es keine Gewähr dafür gibt, dass das Angebot verlängert wird, wenn diese unverzichtbare Mindestandienungsbedingung nicht erfüllt wird. Alpha-Aktionäre sollten sich darüber im Klaren sein, dass die verbindliche zehntägige Verlängerung des Angebots für den Fall, dass Tecpetrol die Aktien annimmt und bezahlt, nur dann gilt, wenn die Mindestandienungsbedingungen für das Angebot erfüllt sind – Alpha-Aktionäre sollten also noch heute ihr Gebot abgeben und nicht länger warten.