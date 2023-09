Handwerkspräsident fordert Flüchtlinge ohne Sprachtests und Integrationskurse einstellen

Osnabrück (ots) - Handwerkspräsident fordert: Flüchtlinge ohne Sprachtests und

Integrationskurse einstellen



Jörg Dittrich kritisiert bisherige Regelungen als nicht pragmatisch -

Integration gelinge am Arbeitsplatz besser als in Sprachkursen



Osnabrück. Der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Jörg

Dittrich, fordert eine schnellere und unbürokratische Integration von

Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt. Im Interview mit der "Neuen Osnabrücker

Zeitung" (NOZ) sagte Dittrich: "Wir müssen da viel pragmatischer werden. Ein

Unternehmer sollte selbst entscheiden, wen er in seinem Betrieb beschäftigen

kann. Das sollte ohne Sprachtests und Integrationskurse möglich sein. Wenn

jemand arbeitet, lernt er die Sprache möglicherweise viel schneller - und

integriert sich viel leichter."