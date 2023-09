Stopp-Loss, Limit und Co. – Orderformen erklärt

Orderformen sparen Zeit

Erinnern Sie sich noch an den 21. Februar 2022? Vermutlich nicht, dabei schauten nicht nur charttechnisch versierte Anleger an diesem Tag ganz genau auf den Dax. In den Wochen zuvor war der Index mehrfach an der 15.000er-Marke gekauft worden, nun stand der nächste Test an. Würde die Marke fallen, wären weitere deutliche Verluste programmiert. Eine perfekte Chance für Trader, um in kurzer Zeit hohe Gewinne zu erzielen. Doch nur wenige können sich den Luxus erlauben und während der Handelszeiten aktiv am Markt eingreifen.