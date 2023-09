Darum dürfte die aktuelle Bund-Future- und EUR/USD-Schwäche bald enden

Auch die Kerninflation hat im September erfreulicherweise mitgezogen. Sie verringerte sich auf +4,5 %, von 5,3 % im August, und übertraf bzw. unterbot damit ebenfalls die Erwartungen (+4,8 %).

Leitzins höher als Inflation

Beide Raten liegen damit zwar immer noch mehr als doppelt so viel wie das Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von rund 2 %, doch dürften die Währungshüter mit dem aktuell großen Schritt in die richtige Richtung sehr zufrieden sein. Zumal für die kommenden Monate mit einem weiteren Rückgang zu rechnen ist, nachdem sich die Inflation und insbesondere die Kernrate in den vergangenen Monaten hartnäckig gezeigt hatte. Und dann liegt auch in der Eurozone, genau wie bereits in den USA, der Leitzins höher als die Inflationsrate. Die Geldpolitik wäre dadurch noch restriktiver als bislang schon, auch angesichts dann positiver Realrenditen (nominale Rendite abzüglich Inflation).

Weitere Leitzinsanhebungen der EZB kann man daher aus heutiger Sicht ausschließen. Der Anpassungsprozess an den Börsen, der durch die jüngsten Zinsentscheidungen der Notenbanken in Gang gesetzt wurde, dürfte daher bald enden.

Bund-Future dürfte in seinem Abwärtstrendkanal verbleiben

Das gilt auch für den jüngsten Anstieg der Renditen bzw. dem Kursrutsch am Anleihemarkt. Der Bund-Future hat gestern bereits Signale für das Ende seiner aktuellen Korrekturbewegung gesendet. Denn die vorgestrige Tageskerze schickte die Kurse zwar noch auf ein neues Korrekturtief, sie endete aber bereits mit einer langen Lunte. Und mit der gestrigen Tageskerze stehen die Zeichen nun auf eine deutliche Gegenbewegung. Der starke Rückgang der Inflation dürfte dazu beigetragen haben.