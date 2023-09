Vollvermietung im THE SPIN erreicht American Express wird neuer Mieter / American Express übernimmt Großteil der Büroetagen (FOTO)

Frankfurt (ots) - Der weltweite Anbieter von Finanzdienstleistungen, die

American Express Company, und der Frankfurter Projektentwickler Groß & Partner

haben einen langfristigen Mietvertrag über rd. 7.250 qm im THE SPIN am

Güterplatz unterzeichnet. Damit ist das Gebäude, das der Stararchitekt Hadi

Teherani entworfen hat, voll vermietet. Das Unternehmen wird vor allem die acht

obersten Etagen des Hauses beziehen. Die insgesamt 10.000 Quadratmeter

Bürofläche des THE SPIN erstrecken sich ab dem 22. Stockwerk über zehn Geschosse

und bieten eine 360°-Aussicht. In den unteren Etagen betreibt die NH Collection

das 4-Sterne-Superior-Hotel Frankfurt Spin. Die übrigen Büros sind an eine

Rechtsanwaltskanzlei vermietet.



Der Vertreter der Eigentümerin, Frank Adelstein, Geschäftsführer der Spin

Verwaltungs GmbH, sieht sich mit der jetzt erreichten Vollvermietung darin

bestätigt, mit den richtigen Partnern, in der richtigen Lage, ein herausragendes

Investment getätigt zu haben. "Wir konnten mit dieser Investition unsere

Strategie, in innerstädtischen Premiumimmobilien zu investieren, auch in

Frankfurt erfolgreich fortsetzen. "Hinter der Eigentümerin stehen mit den

Ärzteversorgungen Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, die

Tierärzteversorgung Niedersachsen sowie die Steuerberaterversorgung

Niedersachsen fünf berufsständische Versorgungswerke.