Lage immer bedrohlicher

Das untere Chartbild mahnt zur Vorsicht und lässt für die kommenden Tage und Wochen nicht viel Gutes erwarten.

In der Vergangenheit wurden Kursanstiege der Aktie konsequent zum Ausstieg genutzt. Erholungsversuche erlangte so nie eine Bedeutung. Im Ergebnis läuft die Aktie ihre aktuellen 52-Wochen-Tiefs an. OrganiGram stehen damit herausfordernde Handelstage ins Haus.



Das aktuelle 52-Wochen-Tief liegt auf CAD-Basis bei 1,73 CAD. Mit knapp 1,8 CAD notiert die Aktie nur ein wenig darüber. Ein Rücksetzer unter die 1,73 CAD bzw. die Ausbildung eines neuen Tiefs würde in neues Kapitel der Korrektur einläuten, die ohnehin bereits ein fulminantes Ausmaß aufweist.

Der Anfang Juli durchgeführte „Reverse Split“ (also eine Aktienzusammenlegung, in diesem Fall wurden aus 4 „alten“ Aktien 1 „neue“) brachte keine nachhaltigen positiven Effekte. Auf US-Dollar-Basis kommt die wichtige Marke von 1,0 US-Dollar bereits wieder bedrohlich nah.

Nach dem kurzzeitigen Ausflug der Aktie über die 2,6 CAD setzten Gewinnmitnahmen ein. Die Vehemenz des Rücksetzers ist beachtlich. Insofern muss ein Bruch der Zone 1,80 CAD / 1,73 CAD als mögliches Szenario einkalkuliert werden. Kurzum. Die Aktie weist weiterhin eine ausgeprägte Schwäche auf. Die Richtungspfeil zeigt nach unten, von gelegentlichen Erholungsversuchen einmal abgesehen. Ein Ende dieser Tristesse ist nicht in Sicht.