Edelmetall in der Bredouille.

Unsere letzte Kommentierung zu Silber überschrieben wir am 20.09. noch hoffnungsvoll mit „Chance auf Comeback?“. Mittlerweile sind ein paar Handelstage vergangen und die Chancen bzw. die Hoffnungen schwinden…

Rückblick. In der damaligen Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht hat sich in den letzten Wochen eine veritable Patt-Situation eingestellt. Auf der Oberseite dominier(t)en die Preisbereiche um 25 US-Dollar und 26 US-Dollar das Handelsgeschehen. Ein erfolgreicher Vorstoß über diesen Widerstandsbereich käme einem Befreiungsschlag gleich. Doch die aktuelle Situation ist nicht ohne Risiken. Sollte die Fed nicht das liefern, was die Marktakteure gern hören würden, könnte Silber auf der Unterseite noch einmal in Bedrängnis geraten. Vor diesem Hintergrund kommt dem Unterstützungsbereich 22,2 US-Dollar / 22,0 US-Dollar eine zentrale Bedeutung zu. Ein Rücksetzer unter die 22 US-Dollar würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen.“

An der Dominanz der damals genannten Preisbereiche hat sich bis heute nichts geändert. Noch immer sitzt der Deckel im Bereich von 25 US-Dollar / 26 US-Dollar fest. Auch gibt der Unterstützungsbereich 22,2 US-Dollar / 22,0 US-Dollar weiterhin Halt. Im Gegensatz zur damaligen Situation steht nun jedoch die zentrale Unterstützungszone 22,2 US-Dollar / 22 US-Dollar unter Druck. Und dieser Druck ist beachtlich.

Der Edelmetallsektor ist ins Schwimmen gekommen. Gold ist unter die eminent wichtige Zone 1.900 US-Dollar / 1.870 US-Dollar gebrochen und auch Silber musste zuletzt kräftig Federn lassen. Und es könnte noch prekärer für Silber werden…

Der obere Chart verdeutlicht die angespannte Situation. Sollte Silber nun auch noch unter die 22 US-Dollar zurücksetzen, ist mit einer raschen Ausdehnung der Bewegung in Richtung 21 US-Dollar zu rechnen. Auch ein Durchmarsch in Richtung 20 US-Dollar wäre in diesem Fall nicht auszuschließen. Insofern hat die erfolgreiche Verteidigung der 22 US-Dollar nun oberste Priorität.