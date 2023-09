So schnell kann es gehen.

Die Deutsche Telekom ist aktuell ein Beispiel dafür, wie schnell sich der Wind an der Börse drehen kann. Noch zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung bot sich ein aussichtsreiches Bild. Die Aktie hatte weiteres Aufwärtspotential. Mittlerweile macht der Aktie die aktuelle Gemengelage zu schaffen. Ist das nur ein Störfeuer oder aber zeichnet sich bereits eine Trendwende ab?

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 20.09. hieß es unter anderem „[…] Die Deutsche Telekom nutzte die Gunst der Stunde und knackte die 20,6 Euro. Damit hat das ehemalige Doppeltop als Widerstand seinen „Schrecken“ verloren. Gleichzeitig löste die Aktie ein starkes Kaufsignal in Richtung 21 Euro aus. Ein erster Vorstoß in Richtung 21 Euro blieb erfolglos. Dabei wäre es eminent wichtig, wenn es der Aktie gelingen würde, die Bewegung über die 21 Euro hinweg auszudehnen. Mit Blick auf das fortgeschrittene Stadium der Erholung könnten jederzeit Gewinnmitnahmen aufkommen. Aus bullischer Sicht wäre es ideal, wenn sich diese oberhalb von 20,6 Euro abspielen würden. Auch ein Test der 20 Euro wäre noch zu tolerieren. Nur darunter sollte es dann nicht mehr gehen. Sollte dieser Fall dennoch eintreten, wäre Obacht geboten.“.

Die damals thematisierten Gewinnmitnahmen haben zwischenzeitlich eingesetzt und die Aktie mit voller Wucht getroffen. Die eminent wichtige Unterstützung um 20,6 Euro (ehemaligen Doppeltop aus dem Januar und Februar dieses Jahres) wurde deutlich unterschritten. Das daraus resultierende Verkaufssignal hat auch gleich seine Wirkung entfaltet. Die Aktie ist unter die 20 Euro abgetaucht. Weitere Abgaben sind vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage zu befürchten.

Kurzum. Der kurzfristige Aufwärtstrend (rot dargestellt) ist gebrochen. Mit dem Rücksetzer unter die 20,6 Euro und 20,0 Euro wurde weiteres charttechnisches Porzellan zerschlagen. Auf der Unterseite kommen nun die Unterstützungen bei 19,4 Euro, 19,0 Euro und 18,6 Euro als potentielle Bewegungsziele ins Spiel. Ein Rücksetzer unter die 18,6 Euro würde eine Neubewertung notwendig machen. Um auf der Oberseite wieder für frischen Wind zu sorgen, muss die Deutsche Telekom über die 20,6 Euro zurückkehren.