Schott Pharma feiert erfolgreiches Börsendebüt und legt Grundstein für neue Ära

Die Pharmasparte des Mainzer Spezialglasherstellers Schott hat erfolgreich ihr Börsendebüt im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gefeiert. Die Aktien des Unternehmens wurden erstmals gehandelt und legten damit den Grundstein für eine neue Ära. Der Startpreis für die Schott Pharma Aktien wurde mit 30,00 Euro festgesetzt. Die Schott-Tochter Glaswerke Beteiligungs- und Export GmbH bleibt Mehrheitseignerin von Schott Pharma und wird künftig 77 Prozent des Aktienkapitals halten. Die Qatar Holding sicherte sich für rund 200 Millionen Euro ein fünfprozentiges Aktienpaket und steigt zum größten Minderheitsaktionär auf.Fläschchen, Ampullen und Spritzen sind das Spezialgebiet von Schott Pharma. Das Unternehmen erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 821 Millionen Euro und eine Ebitda-Marge von 26,8 Prozent. Vor dem Börsengang hatte das Management eine jährliche Umsatzsteigerung von etwa zehn Prozent erwartet, wobei die Ebitda-Marge im Bereich von etwa 30 Prozent oder darunter liegen sollte.Der Ausgabepreis für die Schott Pharma Aktien lag bei 27,00 Euro je Aktie und damit am oberen Ende der Preisspanne für die rund 34,6 Millionen angebotenen Aktien. Insgesamt beläuft sich das Platzierungsvolumen auf 935 Millionen Euro. Laut Zahlen der Beratungsgesellschaft EY ist der Schott Pharma IPO der zweitgrößte europäische Börsengang im laufenden Quartal und der sechstgrößte weltweit.Die Aktie von Schott Pharma startete mit Gewinnen und wurde von Anlegern stark nachgefragt. Das Unternehmen wird mit gut vier Milliarden Euro bewertet. Die solide wirtschaftliche Lage und das profitable Geschäft von Schott Pharma haben das Interesse der Anleger geweckt. Der Börsengang markiert einen Meilenstein für die im Jahr 2022 ausgegliederte Pharmasparte.Der Börsengang von Schott Pharma ist ein weiteres Beispiel für den Erfolg von Unternehmen aus der Pharmabranche während der Corona-Pandemie. Die Nachfrage nach Medikamenten und Impfstoffen ist gestiegen, was zu einem erhöhten Bedarf an pharmazeutischem Glas und Verpackungsmaterial geführt hat. Schott Pharma profitiert von dieser Entwicklung und konnte seinen Umsatz steigern.Die Aktien von Schott Pharma werden im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard gehandelt. Der Börsengang wurde von Unternehmenschef Andreas Reisse und Finanzvorständin Almuth Steinkühler eröffnet. Reisse sprach von einem neuen Kapital in der Geschichte von Schott Pharma und betonte die Bedeutung des Börsengangs für das Unternehmen. Die erfolgreiche Platzierung der Aktien zeigt das Vertrauen der Anleger in die Zukunft von Schott Pharma.

Die SCHOTT Pharma Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 31,63EUR gehandelt.