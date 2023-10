UBS stuft MTU-Aktie nach Kursverfall auf 'Kaufen' hoch - Attraktive Gelegenheit zum Kauf!

Die UBS hat die Aktie von MTU Aero Engines nach einem zwischenzeitlichen Downgrade wieder auf "Kaufen" hochgestuft. Die Analysten halten den heftigen Kursverfall für übertrieben. Auslöser für den starken Kursverlust Anfang September waren Probleme bei Airbus Triebwerken, die MTU gemeinsam mit dem amerikanischen Flugzeugzulieferer Pratt & Whitney baut. Tausende Getriebefan-Triebwerke müssen in den kommenden Monaten zur Überprüfung und Wartung in die Werkstätten. Die MTU-Aktie verlor daraufhin mehr als 20 Prozent innerhalb von zwei Tagen. Die UBS-Analysten halten dies für übertrieben und sehen eine attraktive Gelegenheit zum Kauf der Aktie. Sie schätzen den Kapitalwert des GTF-Programms auf ca. 20 Milliarden Euro bzw. 64 Euro/Aktie für MTU, im Vergleich zu einem Wert von ca. acht Milliarden Euro, der sich aus dem aktuellen Aktienkurs ergibt. Nach dem Kurssturz wird MTU nur noch mit einem 2024-er KGV von 13 gehandelt und ist damit deutlich günstiger als im historischen Durchschnitt (18) und dem französischen Konkurrent Safran mit 25. Die UBS hat das Kursziel für MTU jedoch von 230 auf 205 Euro gesenkt. Die Schweizer Großbank UBS hat MTU von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 230 auf 205 Euro gesenkt. Der Markt preise immer noch ein mittlerweile unrealistisches Abwärtsszenario im Zusammenhang mit den problembehafteten GTF-Triebwerken von Pratt & Whitney ein, begründete Analystin Kseniia Maslova ihre Kaufempfehlung in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

