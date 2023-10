Tesla-Fabrik in Grünheide: Sieben schwere Arbeitsunfälle und 26 Umwelt-Havarien - Minister fordern Konsequenzen!

In der Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin haben sich seit 2021 sieben schwere Arbeitsunfälle ereignet. Drei davon betrafen Tesla-Beschäftigte, während die anderen vier Beschäftigte von Bau- oder Montagefirmen der Großbaustelle betrafen. Das Brandenburger Sozialministerium betrachtet diese Zahlen nicht als ungewöhnlich. Der "Stern" berichtete jedoch von auffallend vielen meldepflichtigen Arbeitsunfällen zwischen Juni und November 2022. Tesla gab an, dass dies auf die engmaschigen Kontrollen der Behörden zurückzuführen sei. Seit der Eröffnung der Fabrik im März 2022 wurden außerdem 26 Umwelt-Havarien gemeldet.Arbeitsminister Hubertus Heil zeigte sich besorgt über die Berichte und forderte konsequente Kontrollen. Der Linke-Bundestagsfraktionschef Dietmar Bartsch ging noch weiter und forderte eine Debatte über den Entzug der Betriebserlaubnis, falls sich die Bedingungen nicht schnell verbessern lassen.Das Brandenburger Sozialministerium hält die Zahl schwerer Unfälle im Vergleich zu den Arbeitsschutzkontrollen für normal. Das Ministerium betonte, dass Tesla regelmäßig kontrolliert werde. Gewerkschaften äußerten jedoch Bedenken und forderten ein Ende der Missstände. Die Berufsgenossenschaft Holz und Metall gab an, dass statistisch gesehen bei Auto- und Autoteilherstellern 16 meldepflichtige Unfälle pro 1000 Beschäftigte auftraten. Tesla meldete jedoch mehr als 4000 Beschäftigte und damit deutlich mehr meldepflichtige Unfälle als in der Branche üblich.Zu den 26 Umwelt-Havarien gehörten ausgetretene Stoffe wie Lack, Aluminium und Diesel. Tesla gab an, dass es sich bei diesen Vorfällen um Betriebsstörungen handelte und keine Umweltschäden entstanden seien. Ein Teil des Fabrikgeländes liegt jedoch in einem Wasserschutzgebiet, was Experten als grundsätzlich gefährlich für das Trinkwasser betrachten.Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke forderte Tesla auf, transparenter zu sein und auftretende Probleme zu beseitigen. Er wies jedoch den Vorwurf mangelnder Kontrollen zurück. Die Oppositionsparteien im Brandenburger Landtag zeigten sich offen für einen Untersuchungsausschuss zu den Arbeitsunfällen und Umwelt-Havarien bei Tesla, jedoch lehnten die anderen Oppositionsfraktionen einen solchen Ausschuss vor der Landtagswahl 2024 ab. Die Grünen forderten von Tesla Maßnahmen zur Senkung der Zahl von Arbeitsunfällen.Tesla stellt seit März 2022 Elektroautos in Grünheide her. Umwelt- und Naturschützer sehen jedoch Gefahren in der Fabrik. Das Unternehmen plant, das Werk weiter auszubauen.

