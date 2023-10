Ölpreise geben nach kräftigen Abschlägen weiter nach - Experten erwarten weiteren Anstieg

Die Ölpreise haben am Freitag nachgegeben, nachdem sie bereits am Donnerstag kräftige Abschläge verzeichnet hatten. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete zuletzt 95,35 US-Dollar, drei Cent weniger als am Vorabend. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 78 Cent auf 90,93 Dollar. Der WTI-Preis geriet am Nachmittag stärker unter Druck als der Brent-Preis. Im Juli stieg die Ölförderung in den USA fast auf einen Rekordwert von 12,99 Millionen Barrel, wobei der größte Zuwachs aus dem Bundesstaat Texas kam. Trotz der aktuellen Abschläge haben die Ölpreise in dieser Woche erneut zugelegt, wobei ein Fass Nordseeöl zeitweise mehr als 97 Dollar kostete. Die künstliche Angebotsverknappung durch große Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland sowie knappe Rohölvorräte, insbesondere in den USA, sind die Hauptgründe für die Preiszuwächse. Auf der Nachfrageseite ist in den USA bisher keine Rezession zu sehen, während sich die chinesische Volkswirtschaft etwas erholt hat. Die Commerzbank-Experten gehen davon aus, dass die Ölpreise auch in der kommenden Woche weiter steigen könnten.Am Donnerstag wurde der Höhenflug der Ölpreise unterbrochen, wobei ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November bei 96,10 US-Dollar gehandelt wurde, 45 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 80 Cent auf 92,88 Dollar. Aussagen des Analysehauses Rapidan Energy Group zufolge könnte der jüngste Preisanstieg am Ölmarkt zu einem Umdenken beim wichtigen Öllieferanten Saudi-Arabien führen, der seine Fördermenge wieder ausweiten könnte, um einen weiteren Preisanstieg mit negativen Folgen für die Weltwirtschaft zu vermeiden. Seit Anfang Juli sind die Ölpreise um jeweils etwa 25 Dollar gestiegen, hauptsächlich aufgrund der künstlichen Angebotsverknappung durch große Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland. Die niedrigen und rapide fallenden Erdölvorräte sowie die robuste Nachfrage nach Öl sind weitere Gründe für die steigenden Preise. Die USA und China, die größten Erdölverbraucher der Welt, bleiben bisher von einer Rezession verschont bzw. erholen sich langsam.Am Donnerstag wurde der Höhenflug der Ölpreise in Richtung der runden Marke von 100 US-Dollar unterbrochen, wobei ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November bei 95,96 US-Dollar gehandelt wurde, 59 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 40 Cent auf 93,28 Dollar. Auch hier wurde auf Aussagen der Rapidan Energy Group verwiesen, die darauf hindeuten, dass Saudi-Arabien seine Fördermenge wieder ausweiten könnte, um einen weiteren Preisanstieg zu verhindern. Seit Anfang Juli sind die Ölpreise um jeweils etwa 25 Dollar gestiegen, hauptsächlich aufgrund der künstlichen Angebotsverknappung durch große Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland. Die niedrigen und rapide fallenden Erdölvorräte sowie die robuste Nachfrage nach Öl sind weitere Gründe für die steigenden Preise. Die USA und China, die größten Erdölverbraucher der Welt, bleiben bisher von einer Rezession verschont bzw. erholen sich langsam.Am Freitag haben sich die Ölpreise etwas erholt, wobei ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November gegen Mittag 96,00 US-Dollar kostete, 62 Cent mehr als am Vorabend. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 52 Cent auf 92,21 Dollar. In dieser Woche haben die Erdölpreise erneut deutlich zugelegt, wobei ein Fass Nordseeöl zeitweise mehr als 97 Dollar kostete. Die künstliche Angebotsverknappung durch große Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland sowie knappe Rohölvorräte, insbesondere in den USA, sind die Hauptgründe für die Preiszuwächse. Auf der Nachfrageseite ist in den USA bisher keine Rezession zu sehen, während sich die chinesische Volkswirtschaft etwas erholt hat. Die Commerzbank-Experten gehen davon aus, dass die Ölpreise auch in der kommenden Woche weiter steigen könnten.

Öl (Brent) wird aktuell mit einem Minus von -1,38 % und einem Kurs von 95,38USD gehandelt.