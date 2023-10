Milliardär Kretinsky steigt bei Thyssenkrupp ein: Grüner Strom für die Stahlsparte?

Der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky könnte laut einem Pressebericht in die Stahlsparte des Industriekonzerns Thyssenkrupp einsteigen. Vertreter des Konzerns haben angeblich vertiefte Gespräche mit Kretinsky geführt. Nach derzeitigem Stand soll er einen Anteil von 50 Prozent an der Stahlsparte erhalten, während Thyssenkrupp AG ebenfalls zu 50 Prozent beteiligt bleibt. Die Börse reagierte positiv auf die Meldung, die Thyssenkrupp-Aktie stieg um sechseinhalb Prozent.Thyssenkrupp erhofft sich von der Beteiligung des tschechischen Unternehmers einen Zugang zu günstigem Strom. Kretinsky kontrolliert die ostdeutschen Braunkohleverstromer Mibrag und Leag und plant den Bau von Solar- und Windkraftparks, um die Stahlwerke mit grünem Strom zu versorgen. Die bisherigen Überlegungen sehen vor, dass der Konzern und Kretinskys Firma EP Holding das Stahlgeschäft gemeinsam führen. Dadurch soll langfristige Sicherheit für Thyssenkrupp Steel gewährleistet werden. Sollte es zu finanziellen Engpässen kommen, stehen zwei Eigner bereit, um Kapital nachzuschießen.Die Arbeitnehmerseite äußerte Kritik an der Konzernführung. Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende von Thyssenkrupp Steel, Detlef Wetzel, bemängelte, dass die Arbeitnehmervertretung im Aufsichtsrat bisher nicht eingebunden wurde. Thyssenkrupp ist Deutschlands größter Stahlhersteller und strebt schon länger eine Verselbstständigung der Stahlsparte an.Die US-Bank JPMorgan bewertet die mögliche Beteiligung von Kretinsky an der Stahlsparte als strategisch sinnvoll. Thyssenkrupp möchte sein europäisches Stahlgeschäft unabhängig von Kohlestrom machen, während Kretinsky Chef und Großaktionär des Energiekonzerns EP Holding ist, der zu einem der führenden Hersteller grünen Wasserstoffs aufsteigen möchte. Einzelheiten zur möglichen Transaktion könnten bei der bevorstehenden Zahlenvorlage von Thyssenkrupp bekannt gegeben werden.Kritiker bemängeln, dass es bei solchen Geschäften letztendlich nur um Geld gehe und nicht um grüne Versprechen der Industrie. Sie verweisen darauf, dass Thyssenkrupp Milliarden an Fördergeldern für grünen Stahl erhalten hat, während Kretinsky als Eigentümer von Braunkohleverstromern agiert und sich gegen ein Vorziehen des Endes der Braunkohle in Deutschland von 2038 auf 2030 ausspricht. Zudem wird angezweifelt, ob die Produktion von grünem Wasserstoff in ausreichender Menge möglich ist. Die Kritiker sehen die Stahlproduktion in Deutschland als defizitär und halten sie für Symbolpolitik.

