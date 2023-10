Flatexdegiro: BaFin-Genehmigung bringt 450 Mio. Euro Kapitalüberschuss - Aktienrückkäufe und Dividenden in Sicht!

Der Online-Broker Flatexdegiro hat sich mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in einem wichtigen Punkt geeinigt. Die BaFin hat die Wiederanwendung von Kreditrisikominderungstechniken (KRMT) für Degiro-Wertpapierkredite genehmigt. Dadurch reduziert sich das Risiko für Flatexdegiro und die Basis für die Berechnung der Kapitalquote um 450 Millionen Euro auf rund 900 Millionen Euro. Das Unternehmen verfügt nun über rund 100 Millionen Euro mehr Kapital als notwendig. Dies eröffnet Spielraum für Aktienrückkäufe oder Dividenden. Die Aktie von Flatexdegiro legte nach der Bekanntgabe der Einigung deutlich zu.Der Online-Broker hatte bereits im Sommer 2022 die erstmalige Ausschüttung einer Dividende sowie Aktienrückkäufe angekündigt. Allerdings wurden diese Pläne durch operative Probleme und eine Sonderprüfung der BaFin verzögert. Nun ist der Spielraum für Dividenden oder Aktienrückkäufe gestiegen.Die Aktie von Flatexdegiro hatte nach Bekanntwerden der BaFin-Sonderprüfung Ende 2022 stark an Wert verloren und war auf den tiefsten Stand seit dem Corona-Crash gefallen. In der Corona-Pandemie gehörte die Aktie zeitweise zu den größten Gewinnern am deutschen Finanzmarkt. Die Handelsaktivität hatte während der Lockdowns deutlich zugenommen und die Aktienmärkte boomten. Damals war das Unternehmen mehr als drei Milliarden Euro wert, während die Marktkapitalisierung inzwischen wieder unter einer Milliarde Euro liegt.Die Genehmigung der BaFin zur Wiederanwendung von Kreditrisikominderungstechniken führt zu einer deutlichen Verbesserung der harten Kernkapitalquote (CET1) von Flatexdegiro. Die CET1-Quote steigt auf über 27 Prozent, während eine Quote von rund 15,4 Prozent aufsichtsrechtlich gefordert ist. Dies führt zu einem regulatorischen Kapitalüberschuss von rund 100 Millionen Euro.Der CEO von Flatexdegiro, Frank Niehage, wertet die schnelle Beilegung der Auseinandersetzung mit der BaFin als Erfolg. Das Unternehmen kann sich nun wieder stärker auf operative Themen konzentrieren, wie die Ausweitung des Wertpapierkreditangebots auf alle Degiro-Kunden.Die flatexDEGIRO AG ist Europas führender Online-Broker und betreibt eine Online-Brokerage-Plattform. Mit über 2,5 Millionen Kundenaccounts und über 67 Millionen abgewickelten Wertpapiertransaktionen im Jahr 2022 ist das Unternehmen der größte Retail-Online-Broker in Europa. Die solide Kapitalstruktur von Flatexdegiro eröffnet weitere Möglichkeiten für organisches und anorganisches Wachstum.

