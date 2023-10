Volkswagen stellt Pläne um: Elektro-Golf statt Trinity in Wolfsburg - Neuausrichtung der Werke

Volkswagen hat angekündigt, anstelle des geplanten Modells Trinity einen neuen Elektro-Golf in Wolfsburg zu bauen. Die Trinity-Fahrzeuge sollen stattdessen in Zwickau produziert werden. Die genauen Termine wurden noch nicht bekannt gegeben, aber beide Modelle sollen auf der neuen Elektro-Plattform SSP basieren, die voraussichtlich Ende des Jahrzehnts einsatzbereit sein wird. Der geplante Neubau eines zweiten Werks in Wolfsburg für das Modell Trinity wurde abgesagt. Der Elektro-Golf soll das bisherige Modell ID.3 ablösen und wird voraussichtlich in diesem Jahr zusätzlich zur Endmontage in Wolfsburg produziert. 2026 soll im Stammwerk Wolfsburg auch ein Elektro-SUV in der Größe des VW Tiguan hinzukommen. Beide Modelle sind Teil der Strategie von Markenchef Thomas Schäfer, bekannte Modelle wie Golf, Tiguan und GTI in die Elektromobilität zu überführen.Das Modell Trinity war ein Vorzeigeprojekt des früheren VW-Chefs Herbert Diess. Konzernchef Oliver Blume hatte den Start des Zukunftsmodells bereits kurz nach seinem Amtsantritt um mindestens anderthalb Jahre verschoben, um mehr Zeit für die Entwicklung der Software zu haben. In Wolfsburg wurde geprüft, ob der geplante Fabrik-Neubau noch nötig ist. Nun wird das Modell Trinity in Zwickau produziert. Zusätzlich soll dort auch der Nachfolger des Audi Q4 e-tron entstehen.Die VW-Tochter Audi zieht ihr geplantes Elektro-Topmodell aus Hannover ab und wird es stattdessen im eigenen Werk in Neckarsulm produzieren. Das Modell war Teil des früheren Artemis-Projekts von Audi. Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover verliert damit den Auftrag für ein weiteres Prestigeprojekt von Diess. Stattdessen soll VWN eine eigene Fahrzeugfamilie "Space" entwickeln und erhält dafür eine eigene Elektro-Plattform auf Basis der künftigen Konzernarchitektur SSP.Volkswagen ordnet die Belegung seiner Werke neu und hat bereits erste Eckpunkte bekannt gegeben. Das geplante Trinity-Werk in Wolfsburg wird nicht gebaut, stattdessen sollen direkt im Stammwerk neue Elektro-Modelle entstehen. Das Werk in Zwickau wird das Modell Trinity produzieren und auch der Nachfolger des Audi Q4 e-tron wird dort gebaut. Das Werk in Hannover verliert den Auftrag für das geplante Elektro-Topmodell von Audi, stattdessen soll VWN eine eigene Fahrzeugfamilie entwickeln. Das Werk in Osnabrück wird ein neues Elektro-Modell von Porsche produzieren. Volkswagen will mit der Neubelegung der Werke die Komplexität in der Produktion senken und die Werke effizienter aufstellen, um Kosten zu senken und Arbeitsplätze zu sichern.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 108,9EUR gehandelt.