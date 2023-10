SynBiotic SE: Geschäftsführerwechsel und erfolgreiche Kapitalerhöhung für Hanf- und Cannabis-Unternehmen

Der Geschäftsführende Direktor der SynBiotic SE, Lars Müller, hat sein Amt im Zuge der Hauptversammlung niedergelegt. Ab sofort übernimmt Daniel Kruse die alleinige Geschäftsführung des Unternehmens. Müller bleibt jedoch weiterhin der größte Gesellschafter. Müller äußerte, dass die letzten drei Jahre bei SynBiotic die anspruchsvollste und arbeitsintensivste Zeit seines Lebens waren und er froh sei, den Staffelstab an Kruse weitergeben zu können. Kruse wiederum lobte Müllers Arbeit und freut sich darauf, das Unternehmen in enger Zusammenarbeit mit dem Management-Team und dem Verwaltungsrat weiterzuführen. Müller betonte, dass es seine größte Leidenschaft war, Unternehmen aufzubauen, und er freut sich nun auf eine kleine Auszeit.Während seiner Amtszeit hat Müller zahlreiche Projekte erfolgreich umgesetzt, darunter die Akquisition und Integration mehrerer Unternehmen sowie die erfolgreiche Etablierung der SynBiotic SE an der Börse. Müller bleibt auch nach seinem Ausscheiden als größter Anteilseigner des Unternehmens.Die SynBiotic SE ist eine börsennotierte Unternehmensgruppe im Hanf- und Cannabis-Sektor, die eine auf die EU fokussierte Buy & Build Investmentstrategie verfolgt. Das Unternehmen umfasst die gesamte Supply Chain vom Anbau über die Produktion bis hin zum Handel. Zu den Kerngeschäften gehören Forschung & Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Hanf-, CBD- und Cannabis-Produkten. Die SynBiotic SE plant, ihre Expansion entlang der Wertschöpfungsketten in den Bereichen Hanf und CBD, medizinisches Cannabis und Genusscannabis weiter voranzutreiben.Zusätzlich zur Personalie gab die SynBiotic SE bekannt, dass sie eine Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen hat. Insgesamt wurden 467.737 neue Aktien zu einem Preis von 5,20 Euro pro Aktie platziert, was der Gesellschaft einen Bruttoemissionserlös von 2.432.232,40 Euro einbringt. Darüber hinaus hat das Unternehmen erfolgreich eine Wandelschuldverschreibung begeben, bei der 223.222 Wandelteilschuldverschreibungen zu einem Ausgabebetrag von 5,20 Euro pro Verschreibung platziert wurden. Der Bruttoemissionserlös aus der Wandelschuldverschreibung beträgt 1.160.754,40 Euro. Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung und der Wandelschuldverschreibung soll unter anderem zur Finanzierung der Geschäftstätigkeit und dem Erwerb von Beteiligungen verwendet werden.

