AMS Osram-Aktien brechen um 18 Prozent ein - Kapitalerhöhung sorgt für Verwässerung, aber sichert langfristiges Geschäftsmodell

Die Aktien von AMS Osram sind am Donnerstagmorgen stark eingebrochen, wobei der Wert um 18 Prozent fiel. Dadurch fiel die Aktie aus der Seitwärtsbewegung der letzten Monate und erreichte den niedrigsten Stand seit August 2011. Das Unternehmen plant, sich frisches Kapital in Höhe von 2,25 Milliarden Euro durch eine Kombination aus Kapitalerhöhung, neuen Anleihen und anderen Finanzierungsinstrumenten zu beschaffen. Diese Maßnahme stieß an der Börse zunächst auf wenig Gegenliebe, da die Kapitalerhöhung größer ausfiel als erwartet und zu einer Verwässerung von rund 50 Prozent führte. Dennoch gibt es auch positive Aspekte, da die Frage der Refinanzierung geklärt wird. Die Zürcher Kantonalbank bezeichnete die Maßnahme als notwendig und nützlich, um das langfristig gesunde Geschäftsmodell des Unternehmens abzusichern. Das Bankhaus Vontobel empfiehlt den Kauf der Aktie und betont, dass eine erfolgreiche Refinanzierung nicht nur die Finanzierungskosten senken, sondern auch die Bonität des Unternehmens verbessern würde.AMS Osram plant, sich über eine Kombination aus Kapitalerhöhung, neuen Anleihen und anderen Finanzierungsinstrumenten insgesamt 2,25 Milliarden Euro frisches Kapital zu beschaffen. An den Börsen wurde dies zunächst negativ aufgenommen und führte zu einem Einbruch der Aktie um rund 20 Prozent. Der Finanzchef von AMS Osram, Rainer Irle, erklärte, dass das Unternehmen einen Befreiungsschlag gebraucht habe und die Kapitalerhöhung und Ausgabe von Anleihen das Schuldenproblem lösen würden. Die Frage der Refinanzierung habe wie ein Damoklesschwert über dem Unternehmen geschwebt, und nun könne sich das Unternehmen wieder auf das Geschäft konzentrieren. Die Maßnahmen seien ausreichend, um das Unternehmen langfristig stabil aufzustellen, und im nächsten Jahr solle der Free Cashflow positiv sein. Durch Kosteneinsparungen und Fokussierung auf das Geschäft solle eine Ebit-Marge von 15 Prozent im Jahr 2026 erreicht werden. In drei Jahren solle die Verschuldungsquote auf einen Wert von unter 2 zurückgeführt werden.Die Investmentbank Stifel belässt ihre Einstufung für AMS Osram auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Franken. Die angekündigte Kapitalerhöhung um 800 Millionen Euro habe negativ überrascht und führe zu einer Verwässerung des aktuellen Börsenwerts von rund 50 Prozent. Die britische Investmentbank Barclays belässt ihre Einstufung für AMS Osram auf "Underweight" mit einem Kursziel von 6 Franken. Sollte die Refinanzierung gelingen, könnte sich der Schwerpunkt auf Wachstumschancen im Kerngeschäft verlagern, jedoch wird erwartet, dass die Unsicherheit rund um das Unternehmen in nächster Zeit noch anhalten wird.

Die ams-OSRAM Aktie wird aktuell mit einem Plus von +5,37 % und einem Kurs von 4,51EUR gehandelt.