Drohnensichtung legt Frankfurter Flughafen lahm: Flugausfälle und Verspätungen sorgen für Chaos

Eine Drohnensichtung am Donnerstagabend führte zu Ausfällen und Verspätungen von Flügen am Frankfurter Flughafen. Der größte deutsche Flughafen musste den Betrieb für 40 Minuten komplett einstellen. Die Drohne wurde erstmals kurz nach 20 Uhr gesichtet, woraufhin keine Starts mehr stattfanden. Nach einer zweiten Sichtung wurde der Betrieb von etwa 20.30 Uhr bis 21.10 Uhr vollständig eingestellt. Die Auswirkungen waren auch am Freitag noch zu spüren. Laut Fraport, dem Betreiber des Flughafens, wurden am Donnerstagabend 20 Flüge gestrichen, es ist jedoch unklar, ob alle auf die Drohne zurückzuführen sind. Es gab auch zahlreiche Verspätungen, deren genaue Anzahl nicht bekannt ist. Einige Flüge wurden auf Freitag verschoben. Passagiere wurden aufgefordert, den Status ihres Fluges zu überprüfen und frühzeitig zum Flughafen zu kommen, da es aufgrund des erhöhten Fahrgastaufkommens zu längeren Wartezeiten kommen kann. Ein Sprecher der für den Flughafen zuständigen Bundespolizeidirektion bestätigte die Drohnensichtung und die damit verbundenen Ausfälle. Auf der Website des Flughafens waren am Freitagmorgen keine gestrichenen Flüge mehr aufgeführt.

