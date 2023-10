BVB übernimmt vorübergehend Tabellenführung! Reus trifft erneut beim 3:1-Sieg gegen Hoffenheim

Borussia Dortmund hat vorübergehend die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga übernommen, nachdem sie sich mit 3:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim durchgesetzt haben. Marco Reus war erneut als Torschütze erfolgreich. Das Spiel war geprägt von groben Patzern auf beiden Seiten. Niklas Füllkrug erzielte sein erstes Tor für den BVB, Reus traf ebenfalls und Julian Ryerson sorgte in der Nachspielzeit für den dritten Treffer. Andrej Kramaric konnte zwischenzeitlich per Foulelfmeter ausgleichen. Die Serie von vier Siegen der TSG unter Trainer Pellegrino Matarazzo endete mit dieser Niederlage. BVB-Profi Rami Bensebaini sah zudem die Gelb-Rote Karte. Borussia Dortmund bleibt in dieser Saison ungeschlagen, konnte jedoch nicht vollständig überzeugen.Trainer Edin Terzic hatte vor dem Spiel von seinem Team "ein bisschen Leichtigkeit und ein bisschen die Magie" gefordert, doch auch dieses Mal konnte der BVB nicht vollständig überzeugen. Kapitän Emre Can saß erneut auf der Bank, während Reus in der Startelf stand. Die Tore fielen durch einen Fehler von John Anthony Brooks, der Niklas Füllkrug das erste Tor ermöglichte, sowie durch einen Patzer von Mats Hummels, der einen Elfmeter verursachte. Reus erzielte das zweite Tor für den BVB. In der zweiten Halbzeit hatte Hoffenheim die Chance, das Spiel zu drehen, scheiterte jedoch mehrmals knapp. Am Ende sorgte Julian Ryerson für den entscheidenden Treffer.Borussia Dortmund hat damit alle vier Gastspiele in Sinsheim für sich entschieden. Trainer Terzic sieht trotz der Punkteausbeute noch Entwicklungspotenzial in seinem Team. Er betonte, dass sie noch Luft nach oben haben und bald begeisternden Fußball spielen wollen. Ob Kapitän Emre Can wieder ins Team rückt, ließ Terzic offen.In einem weiteren Artikel wird berichtet, dass Trainer Terzic im Vergleich zum letzten Spiel gegen den VfL Bochum nur einen Wechsel vorgenommen hat. Donyell Malen kehrte in die Startelf zurück, während Jamie Bynoe-Gittens auf der Bank Platz nahm. Bei den Gastgebern fehlten Pavel Kaderabek und Wout Weghorst verletzungsbedingt. Für sie spielten Ihlas Bebou und Florian Grillitsch von Beginn an.Zum Start des 6. Bundesliga-Spieltags hatten sowohl Hoffenheim als auch Dortmund die Chance, vorübergehend die Tabellenführung zu übernehmen. Dortmund galt als Favorit, da sie die vergangenen drei Bundesliga-Gastspiele in Sinsheim gewonnen hatten. Bei Hoffenheim war der Einsatz von Stürmer Wout Weghorst fraglich.In einem weiteren Artikel wird darauf hingewiesen, dass Borussia Dortmund nach zwei Siegen in der Bundesliga noch Entwicklungspotenzial hat. Trainer Terzic betonte, dass die Punkteausbeute zwar in Ordnung sei, aber es noch an Leichtigkeit und Magie fehle. Er sieht sein Team jedoch auf einem guten Weg und ist zuversichtlich, dass sie bald begeisternden Fußball spielen werden. Ob Kapitän Emre Can wieder ins Team rückt, wollte Terzic nicht verraten. Marco Reus, der beim letzten Spiel das Siegtor erzielte, wird voraussichtlich erneut in der Startelf stehen.

