ElringKlinger: Thomas Jessulat wird neuer CEO - Dirk Willers wird Vorstandsmitglied

Der Autozulieferer ElringKlinger hat Thomas Jessulat zum neuen CEO ernannt. Jessulat war zuvor Finanzvorstand und hatte bereits seit Juli interimsmäßig die Position des Vorstandssprechers inne. Ab dem 1. Oktober wird er offiziell die Rolle des Vorstandsvorsitzenden übernehmen. Dirk Willers, bisher Leiter des Aftermarket-Segments, wird ebenfalls ab dem 1. Oktober in den Vorstand berufen und übernimmt die Verantwortung für Vertrieb und Marketing im Konzern.Der Aufsichtsrat von ElringKlinger begründet die Entscheidungen damit, dass Jessulat nicht nur ein umfassendes Verständnis des Konzerns habe, sondern auch das Effizienzsteigerungsprogramm erfolgreich koordiniert habe. Zudem habe Willers das Aftermarket-Geschäft erfolgreich neu aufgesetzt und den Vertrieb effektiv ausgerichtet.Jessulat ist seit 2005 bei ElringKlinger tätig und wurde im Januar 2016 zum Finanzvorstand ernannt. Als Vorstandsvorsitzender wird er künftig für Strategie, Finanzen, IT, Personal, Recht und Kommunikation zuständig sein. Zudem wird er die Bereiche Batterietechnologie, Elektrische Antriebseinheiten und Brennstoffzellentechnologie verantworten.Jessulat kommentiert seine neue Position damit, dass ElringKlinger sich mitten in der Transformation der Mobilität befinde und mit seiner technologischen Ausrichtung gut aufgestellt sei. Nun gelte es, diese Voraussetzungen in nachhaltigen Erfolg umzusetzen.Willers wird als Vorstandsmitglied im Konzern neben den Segmenten Aftermarket und Engineered Plastics die Verantwortung für Vertrieb und Marketing übernehmen und die Transformation vorantreiben.Des Weiteren wird Produktionsvorstand Reiner Drews neben seinen bisherigen Aufgaben auch den Einkauf und das Supply Chain Management verantworten.Der Aufsichtsratsvorsitzende Klaus Eberhardt zeigt sich überzeugt, dass der neue Vorstand erfolgreich die Transformation des Konzerns gestalten und insbesondere die Profitabilität des Segments Original Equipment steigern wird.Im zweiten Quartal konnte ElringKlinger Umsatz und Gewinn steigern. Der Umsatz stieg um rund neun Prozent auf 468,7 Millionen Euro, das EBIT lag mit 16,7 Millionen Euro deutlich über dem Vorjahresquartal. Der Gewinn betrug 2,4 Millionen Euro. Allerdings gingen die Aufträge um 17,5 Prozent zurück.

