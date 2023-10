SYNLAB-Aktie: Investmentvereinbarung mit Cinven - Potenziell attraktives Ausstiegsangebot für Investoren

Die SYNLAB AG, ein führender Anbieter von medizinischen Diagnostikdienstleistungen in Europa, hat eine Investmentvereinbarung mit Ephios Luxembourg S.à r.l. geschlossen, einer Holdinggesellschaft, die von Cinven verwaltete Fonds kontrolliert. Im Rahmen dieser Vereinbarung plant Ephios Luxembourg S.à r.l., ein öffentliches Erwerbsangebot für alle ausstehenden Aktien von SYNLAB zu einem Preis von 10,00€ pro Aktie in bar abzugeben. Der Angebotspreis beinhaltet eine Prämie von etwa 42% auf den XETRA-Börsenschlusskurs der SYNLAB-Aktie am 10. März 2023. Der Vorstand und Aufsichtsrat von SYNLAB betrachten das Angebot als potenziell attraktive Ausstiegsmöglichkeit für kurzfristig orientierte oder risikoscheue Investoren, sind jedoch der Meinung, dass der Angebotspreis nicht den langfristigen Wert des Unternehmens widerspiegelt. Cinven hält bereits ca. 43% des SYNLAB-Grundkapitals und hat unwiderrufliche Andienungsvereinbarungen von wesentlichen Aktionären erhalten. Der Vorstand und Aufsichtsrat werden ihre begründete Stellungnahme nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage abgeben.Die Investmentvereinbarung bestätigt die Unterstützung der langfristigen Unternehmensstrategie von SYNLAB. Cinven plant, die strategischen Ambitionen von SYNLAB zu unterstützen und die Position des Unternehmens als international führendes Unternehmen für medizinische Diagnostik und Spezialtests zu stärken. Die bestehenden strategischen Säulen des Unternehmens, wie die Wachstumsinitiativen, das Effizienzprogramm und die Entwicklung des Direktvertriebskanals, sollen nach dem Vollzug des Angebots fortgeführt werden. Der Vorstand und Aufsichtsrat von SYNLAB kennen Cinven als langjährigen, vertrauensvollen und unterstützenden Aktionär und erwarten eine gute weitere Zusammenarbeit.Das Angebot unterliegt üblichen Angebotsbedingungen, insbesondere regulatorischen Freigaben. Es wird erwartet, dass die Angebotsunterlage zu gegebener Zeit nach der Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht wird. Das Angebot wird keine Mindestannahmeschwelle haben. Cinven hat bereits Finanzierungszusagen für die Transaktion erhalten. Die SYNLAB-Aktie wird im regulierten Markt in Frankfurt gehandelt.Die SYNLAB-Aktie reagierte positiv auf die Ankündigung des öffentlichen Erwerbsangebots und stieg im frühen Handel um rund 40%. Die Aktie hat in den letzten Monaten eine starke Performance gezeigt und ist um mehr als 100% gestiegen. Die Aktionäre von SYNLAB können das Angebot prüfen und entscheiden, ob sie ihre Aktien zu dem angebotenen Preis verkaufen möchten. Die Entscheidung liegt letztendlich bei den einzelnen Aktionären.

Die SYNLAB Aktie wird aktuell mit einem Plus von +23,90 % und einem Kurs von 10,11EUR gehandelt.